Côte d’Ivoire: 3 proches de Soro, dont Affoussy Bamba et Sekongo « mis sous surveillance » et « interdits de sortie »

Trois proches du président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro dont l’ancienne ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, porte-parole de l’ex-rébellion des Forces nouvelles (FN), ont été « mis sous surveillance par la Direction de la surveillance du territoire (DST) », a appris samedi ALERTE INFO auprès de leur entourage



Il s’agit de Mme Bamba-Lamine, Moussa Touré, chef du service communication de M. Soro et du porte-parole d’une amicale regroupant des anciens responsables de l’ex-FN, Félicien Sekongo.



Cette surveillance intervient à la veille du retour de M.Soro à Abidjan, après neuf semaines de « vacances parlementaires ».



Annoncé Samedi, Guillaume Soro rentrera dimanche en raison de « deux séances de travail » à Paris, a indiqué M.Touré à ALERTE INFO.



Le 09 septembre, Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul », le directeur du protocole du président de l’Assemblée nationale, a été arrêté, après la découverte en mai d’une cache d’armes de « plus de six tonnes » dans sa résidence, lors d’une mutinerie à Bouaké (Centre ivoirien).



ALERTE INFO