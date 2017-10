Côte d’Ivoire : 2 morts dans des troubles communautaires dans l’ouest ivoirien (Gouvernement)

Deux personnes ont trouvé la mort dans des troubles communautaires à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, a annoncé, mercredi, le gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil de ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.



Ces troubles ont également fait plusieurs blessés ainsi que 1500 personnes déplacées. Des forces armées ont été déployées en renfort dans cette région du pays où la tension reste vive.



Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné a annoncé la poursuite d’une série d’action. Il s’agit notamment de la poursuite du redéploiement des forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), le soutien en vivres et la mise en place d’un comité de réglementé de conflit. ‘’Le dossier est suivi minute par minute. C’est un problème difficile’’, a-t-il ajouté.



Depuis quelques jours, un conflit foncier oppose des allogènes aux autochtones dans la région de Guiglo concernant l’occupation des forêts classées et non classées.



