Concerts de fin d’année : Meiway annonce du 100% live les 23 et 26 décembre

Meiway organisation en partenariat avec Médiatics a organisé une conférence de presse le mardi 20 décembre 2016, à l’hôtel du Golf. Il s’agissait pour ces structures d’annoncer l’organisation des ‘’Concerts Illimitic’’ (titre du 12ème album de Meiway).



Selon le professeur Awolowo, Frédéric Désiré Ehui alias Meiway, ces 2 concerts du vendredi 23 et lundi 26 décembre 2016 seront l’occasion pour lui de présenter sa dernière création (l’album Illimitic de 16 titres), mais également de retrouver son public qu’il a abandonné depuis des années. Il compte entrer dans l’histoire en faisant le plein de 2 salles (la salle Vip Lougah François et la salle Anoumabo de 4000 places) du palais de la Culture en l’espace de 3 jours, soit le 23 et le 26 décembre 2016. Selon l’artiste, il est temps de proposer de la qualité aux Ivoiriens maintenant que la Côte d’Ivoire est un pays émergent. Il a rassuré le public qu’il aura à déguster en exclusivité et en 100% live, 2 heures durant, le nouvel album mais également certains autres titres qui ont marqué ses fans. « Ce sera en priorité l’album Illimitic, mais nous ferons également un tour d’horizon de toute ma discographie, pour au moins 20 tubes », a rassuré Meiway. Plusieurs artistes sont annoncés pour assurer la première partie de ses concerts, notamment Le Magnific, Bebi Philip… Avant lui, Kader Djiré, directeur général de Médiatics, organisateur des concerts a affirmé que des dispositions sont prises pour assurer la sécurité de tous ceux qui feront le déplacement du palais de la Culture les 23 et 26 décembre 2016 afin qu’ils puissent communier, en toute quiétude avec leur artiste préféré Meiway. « Beaucoup de gens organisent des concerts sans penser au volet assurance et sécurité, nous voulons marquer la différence. C’est pourquoi, nous avons pour sponsor officiel sur ce concert Sunu Assurance, pour parer à toute éventualité et permettre à tous de passer un moment de fête et de convivialité avec l’icône Meiway », a-t-il rassuré.



Hommage à Jean-Marc Guirandou et Marie-Louise Asseu



Avant son intervention, le directeur général de Médiatics, Kader Djiré, a fait observer une minute de silence à la mémoire de Jean-Marc Guirandou, Marie-Louise Asseu et de tous les hommes du show biz qui ont quitté le monde des vivants en cette année 2016. « Jean-Marc Guirandou était le gestionnaire de la salle le Flamboyant du Golf Hotêl qui nous accueille, aujourd’hui. Mettons-nous débout pour observer une minute de silence en mémoire de Jean-Marc Guirandou, Marie-Louise Asseu et de tous les hommes du show biz tombés cette année 2016 », a déclaré Kader Djiré.



MO avec ROK

In L’intelligent d’Abidjan