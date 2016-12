Concerts Illimitic / Meiway assure le show avec brio sur 2 jours

Annoncés pour les vendredi 23 et lundi 26 décembre 2016, les ‘’Concerts Illimitic’’ de Meiway, organisés en partenariat avec Médiatics ont été un véritable succès. Ces concerts ont permis à l’artiste de démontrer son talent.

Le professeur Awolowo, Frédéric Désiré Ehui alias Meiway, du haut de ses 54 ans a démontré avec brio tout le bien que l’on pense de lui. En l’espace de trois jours, le vendredi 23 et le lundi 26 décembre 2016, il a fait le plein de 2 salles du palais de la Culture, Bernard Binlin Dadié de la République de Côte d’Ivoire (Abidjan-Treichville). Plus de deux heures durant, Meiway a malgré ses 54 ans fait le show comme il se devait avec son public, qui en redemandait encore et encore. Monté sur scène à 22 heures 56 minutes après l’ouverture du rideau de la salle VIP Lougah François à 22 heures 54 minutes le vendredi 23 décembre, le ‘’dinosaure de la musique ivoirienne’’, comme aime l’appeler la jeune génération, Meiway a assuré l’ambiance jusqu’à 1 heure 10 minutes, dans une salle VIP surchauffée par la puissance de l’artiste. Il a réédité cet exploit le lundi 26 décembre, à la salle Anoumabo. Cette fois, l’artiste est monté sur le podium à 20 heures 05 minutes après la chorégraphie de l’entrée, offerte au public à 20 heures 00 minute. Il a assuré le show jusqu’à 22 heures 06 minutes. Ce sont au total plus de 20 titres tirés de ses 16 albums que l’artiste a offert à son public le vendredi 23 et le lundi 26 décembre 2016. A travers des titres comme ‘’Rouler Moutou’’, ‘’Miss Lolo’’, ‘’Zoblazo’’, ‘’300% Zoblazo’’, ‘’Allumez le feu’’, ‘’ Voilà String’’, ‘’Petit Kakaba’’, ‘’Tchié’’, ‘’Edja’’, ‘’Sans papiers’’, ‘’Golgotha’’, ‘’Toutoukan’’, ‘’Alléluia’’ et autres ambiance en Akyé, Sénoufo, Bété, Baoulé, Agni, Wê et en Apollo, Meiway a transporté ses fanatiques dans la Côte d’Ivoire profonde, à travers des pas de danse et des chorégraphie à couper le souffle. L’objectif qui était, selon lui, de remplir 2 salles du palais de la Culture en 3 jours a été donc atteint avec brio. Il a démontré ainsi à travers ses 2 concerts qu’il mérite son titre de doya, dinosaure ou encore de professeur Awolowo. C’est désormais fait, Meiway est entré dans l’histoire, comme il le voulait, avec 2 concerts en 3 jours au Palais de Culture, mais surtout en faisant montre de tout son talent d’artiste chevronné. Les premières parties de ces 2 concerts ont été assurées par des artistes comme Bebi Phillip, Alice Sofa, Les Lévites, Horoscope, Dici Team, Lino Versace, Ramatoulaye… L’animation quant à elle, a été l’affaire de Magnific, John Jay et de Kader N’Dao, qui ont su procurer du plaisir au public.



MO avec ROK