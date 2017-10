Chantal Taiba : "Je ne veux pas qu'on parle de ma vie privée..."

Quand elle entamait sa carrière musicale en 1982 avec l'orchestre de la Radio Télévision Ivoirienne (ORTI), la Côte d'Ivoire culturelle l'avait baptisée la "Lycéenne" de la musique ivoirienne. 34 ans après, quel pseudonyme pourrait-on attribuer, aujourd'hui, à Chantal Taiba ?

Une chose est certaine, pour prouver à ses fans qu'elle n'est pas dépassée, elle va officiellement mettre sur le marché, le 18 novembre 2017, le neuvième album de sa carrière qu'elle baptise "SÉRÉDO », qui représente le chiffre 9, en Kroumen, sa langue maternelle. Un condensé de neuf titres qu'elle va exposer, ce jour-là, à travers une soirée dédicace, en play-back. Mais pourquoi "SÉRÉDO" comme titre pour cet album ? "C’est juste symbolique. C'est le neuvième album de ma carrière, et le chiffre 9 est sacré. Une grossesse dure neuf mois pour que l'enfant naisse. Il faut neuf mois de cours pour qu'on valide un diplôme. Le chiffre 9 est donc un symbole et en même temps celui de l'accomplissement", argumente l'artiste.

Les arrangements ont été assurés par Serges Benaud et David Tayoraud à Abidjan, puis par la paire Manu Lima - Fredy Assogba, à Paris.

L’artiste Chantal Taiba, Koblan Marie Thérèse Chantal, à l’état civil, s'est montrée très affable pour parler de son nouvel album avec la presse, mais elle s'est voulu réservée quant aux raisons de son long séjour sur les bords de la

Seine.

"Je suis restée en France pour raisons de santé. J’ai eu la jambe fracturée lors de la crise post-électorale. Pour le reste, c'est ma vie privée, et je ne veux pas qu'on en parle ici. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je suis en France, je m'y plais. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que je ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Je vais retourner à Abidjan pour y continuer la promotion et dans les autres pays africains qui m'ont adoptée. Car ma seule façon à moi de parler aux Ivoiriens, c'est à travers mes chansons. Moi je chante pour l'âme de celui qui m'écoute, même quand

il ne comprend pas la langue dans laquelle je chante. Un de mes titres comme "Le Jour" que j'ai réalisé en 2000 est resté gravé dans la mémoire de beaucoup d'Ivoiriens qui ne l'ont pas encore oublié. Ça veut tout dire".



Edson Titi