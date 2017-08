CPI: le procès de Laurent Gbagbo reprend le 28 août à la Haye

Le procès conjoint de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, reprendra le 28 août prochain devant la Cour pénale internationale (CPI) après plus d'un mois d'interruption, rapporte le calendrier officiel de ladite juridiction.





En vacances judiciaires depuis le 22 juillet dernier, les juges de la CPI, ont repris du service lundi dernier à en croire ce calendrier publié sur le site officiel de l'institution. Le 19 juillet dernier, la chambre d'appel de la juridiction internationale avait prononcé le maintien de l'ex- chef d'État ivoirien en prison invitant la chambre de première instance à « réexaminer» son refus de lui accorder une libération provisoire.



En mars dernier, en effet, pour la énième demande de liberté provisoire introduite en faveur de leur client, les avocats de M. Gbagbo avaient été déboutés pour la onzième fois par la majorité des juges chargés de statuer en première instance.



Laurent Gbagbo, 72 ans, est détenu au pénitencier de la Haye au Pays-Bas depuis novembre 2011 quand son co-détenu et ex- ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, 45 ans, y est depuis mars 2014.



Les deux hommes sont poursuivis pour quatre chefs de crimes contre l'humanité commis pendant la crise postélectorale ivoirienne de décembre 2010 à avril 2011. Plus d'un an après l'ouverture du procès conjoint en janvier 2016, la parole est toujours à l'accusation.



