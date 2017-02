CPI/Procès Gbagbo: un témoin évoque une vidéo tournée au Kenya

Les avocats de Laurent Gbagbo ont demandé aux juges, le 8 février, de convoquer deux enquêteurs et un technicien du bureau du procureur à la barre de la Cour pour évoquer l’audition du témoin 106 à Abidjan, en 2011. A l’époque, Salifou Ouédraogo leur avait remis deux vidéos, dont l’une aura, à deux reprises, sérieusement mis à mal l’accusation. Car cette vidéo, une scène violente montrant des personnes brûlées vives, a en réalité été tournée au Kenya et non à Yopougon en 2011, comme l’affirmera à plusieurs reprises le témoin.En 2013 déjà, lors des audiences de mise en accusation de Laurent Gbagbo, son avocat, maître Emmanuel Altit, avait révélé le contenu de la vidéo, incluse au dossier du procureur, et dénié toute crédibilité à la déposition du témoin. L’accusation avait alors expliqué que son témoin n’avait pas lui-même filmé la scène, mais avait reçu cette vidéo d’un ami. Puis assuré qu’elle ne serait évidemment pas utilisée au cours de l’affaire. Mais cette vidéo va pourtant piéger une seconde fois l’accusation.Appelé à déposer à la barre de la Cour le 6 février, le témoin 106, Salifou Ouédraogo a affirmé avoir été blessé au bras lors de la marche vers la Radio-Télévision ivoirienne (RTI) le 16 décembre 2010 et évoqué plusieurs scènes de violences à Abidjan. Le témoin confirme aussi l’intégralité de sa déposition donnée aux enquêteurs, qui est alors versée au dossier. C’est sur la base de cette même déposition que l’un des avocats s’apprête à contre-interroger le témoin.Mais conscient de la bourde, le substitut du procureur alerte les juges. « L’enquêteur a analysé la vidéo ici, au siège, et il a bien montré que la vidéo n’a rien à voir avec les violences post-électorales en Côte d’Ivoire, mais a été tournée au Kenya », explique Lucio Garcia. « Il s’agit d’une négligence de l’accusation », dit-il avant de présenter ses excuses. Mais l’avocat de Laurent Gbagbo va piéger le témoin et lui rappeler ses propos aux enquêteurs. A la barre, il affirme d’abord avoir « reconnu l’endroit où cela s’est passé ».- « Il s’agit d’un incident auquel vous avez assisté personnellement ?, poursuit maître O’Shea.- Oui.- C’était la même personne que celle que vous avez vu de vos yeux en train d’être brûlée vive, c’est cela ? Et si je vous disais que ce clip vidéo a été pris au Kenya ? » Les yeux sur son pupitre, le témoin ne dit mot.Quelques heures plus tard, alors que Serge Gbougnon, avocat de Charles Blé Goudé, contre-interroge à son tour le témoin, et propose de diffuser la vidéo, le procureur objecte. « Cette dernière n’a rien à voir avec l’affaire », dit-il. Assez pour alerter le témoin qui cette fois marmonne : « c’est différent de la Côte d’Ivoire... »