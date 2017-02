CÔTE d’Ivoire : Affaire eau polluée à Port-Bouët : les habitants en colère

L’affaire relative à l’eau polluée à Port-Bouët, secteur « Serges Kassy » connait un nouveau rebondissement. Hier, des habitants rencontrés ont fait état de fortes maladies diarrhéiques. « Ma nièce et moi avons été hospitalisés pendant deux jours dans une clinique de la commune à la suite de la consommation de l’eau polluée. Après des soins intensifs, nous nous remettons peu à peu. Nous avons gardé le liquide incriminé pour servir et valoir ce que de droit. Car, selon deux responsables d’association de consommateurs de la commune de Port-Bouët, des poursuites judiciaires sont en préparation contre la Sodeci qui feint d’ignorer qu’elle est à la base de notre malheur. Pis, à part l’épuration des caniveaux par des camions de vidange commis par la Sodeci, hier(jeudi dernier, Ndlr), rien de concret n’a été fait à notre endroit ici à l’îlot 4 », a accusé Faiphout Xavier Randal, porte-parole des victimes qui a ajouté, par ailleurs, que ce sont 87 foyers formellement identifiés pour le moment comme étant touchés aux îlots 1, 2 et 4. « Mais, nous continuons le recensement des victimes pour constituer des preuves irréfutables contre la Sodeci », a relevé notre interlocuteur qui soutient être choqué par l’indifférence des responsables de la société de distribution d’eau. Celui-ci a réfuté l’allégation selon laquelle que ce sont des travaux de modification des canaux d’évacuation des eaux usées par des habitants qui sont à l’origine du mal dont ils souffrent. « Nous mettons la Sodeci au défi de nous démontrer cela. D’ailleurs, nous attendons leur fameux cabinet d’expertise indépendant pour la confrontation ! », ont renchéri des habitants en colère. Des réunions de sensibilisation sont prévues, dit-on, ce matin dans le quartier.



Didier Kéi

In Notre Voie