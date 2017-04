CÔTE IVOIRE - Présidentielle 2020: Les dessous de la sortie de Guillaume Soro

Dans un communiqué publié par son cabinet, le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro s’est prononcé sur ses supposées ambitions à la présidentielle 2020.L’ambition de Guillaume Soro de se présenter à l’élection présidentielle de 2020 n’a jamais été autant sujette à débats. Muet depuis plusieurs mois sur cette question, le chef du parlement à travers son directeur de cabinet s’est fendu ce 17 avril 2017 d’un communiqué sur la question.Dans le document publié notamment sur les réseaux sociaux et son site web personnel, l’ancien chef rebelle a une nouvelle fois choisi de botter en touche. « Pour l'heure, il considère qu'il est indécent et inopportun de s'incruster dans un débat sur d'hypothétiques et évanescentes ambitions obsessionnelles pour 2020 qui n'apporte et n'améliore en rien le quotidien des Ivoiriens », peut-on notamment lire dans la note signée de Daho Bakary qui rappelle également que pour Guillaume Soro, « 2020 se décidera avec messieurs Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ».Mais, qu’on ne s’y trompe pas. Ces propos ne sont pas le signe d’un renoncement de la part du l’ancien leader estudiantin. Loin de là. Habitué depuis son entrée en politique à faire le dos rond à chaque turbulence, Guillaume Soro à travers ce communiqué reste simplement fidèle à sa position: se retirer pour mieux être mis en avant. Ce, d’autant plus que cette agitation décriée par Guillaume Soro est en grande partie entretenue par des cadres du Rassemblement des Républicains (RDR) qui font partie de son premier carré.