CÔTE IVOIRE - Inhumation : Marie-Louise Asseu repose à Affery

Marie-Louise Asseu repose au cimetière protestant d’Afféry depuis le samedi 14 janvier 2017. Avant cela, son corps a été porté à l’église Méthodiste Unie Béthel pour la messe de requiem. Avant cette cérémonie, Patrick Achi, Secrétaire général de la Présidence a déclaré : « aucun incident n’a été observé durant toutes les étapes des obsèques. Puis, il s’est dit porteur d’un message du couple présidentiel lequel message a été bien perçu par les populations d’Afféry, d’Adzopé et de toute la région. Car, dit-il « la grande inquiétude de la Première dame et des populations, après le rappel de sa fille, était d’assurer à Marie-Louise Asseu des funérailles dignes. Cela au regard de la dimension internationale de l’artiste. C’est pourquoi, au nom de tous mes parents, j’aimerais témoigner notre gratitude au président de la République et à son épouse, au gouvernement et à l’ensemble des donateurs». A Abidjan, le vendredi 13 janvier, la défunte a été faite Chevalier dans l’Ordre du Mérite à titre Posthume et le cortège funèbre s’est ébranlé pour Affery où un arrêt a été marqué à Adzopé pour un lancement symbolique de ce qui devait être la Cinquième édition du Festival Layé de Marie-Louise Asseu. Une veillée traditionnelle et artistique à Affery a précédée l’ultime séparation. La population d’Afféry, rassemblée autour de leur chef Nanan Beda Assi, a remis le couvert le samedi pour un ultime au revoir à Marie-Louise Asseu. Le chef a révélé : «Les comédiennes Dan Love et Dent De Man m’ont avoué que Malou s’était manifesté à elle. Elles en souffrent. Elles m’ont donc sollicité afin de faire cette prière pour le repos de l’âme de Marie-Louise». La séparation a été douloureuse et déchirante.



In L’intelligent d’Abidjan