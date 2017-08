CÔTE DIVOIRE - TRIBUNE - DE NOTRE RAPPORT À LA DIFFAMATION.

Dans notre combat, nous nous battons pour la liberté qui donne des droits et également une responsabilité. Tout homme est donc libre de dire ce qu'il veut mais doit en assumer les conséquences dans les cas d'entorse a la loi, de simple dérapage, ou de diffamation grave.



Laurent Gbagbo, opposant à Houphouêt-Boigny et en exil à Paris , n'hésita pas à déposer une plainte contre l'hebdomadaire Jeune Afrique qui faisait croire qu'il demandait pardon " en douce "à Houphouêt-Boigny.



Laurent Gbagbo, devenu président de la république n'hésita pas non plus à déposer une plainte pour diffamation contre des journaux français qui faisaient croire qu'il serait responsable d'escadrons de la mort qu'il aurait créés.



Et dans les deux cas, il a gagné ses procès et mis fin aux campagnes de désinformation orchestrées pour servir des causes obscures.



Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais insister, avec Zadi Excellence qui a déjà fait une publication dans ce sens, sur l'importance d'une plainte pour donner à l'auteur de propos jugés diffamatoires l'occasion de donner de plus amples informations, et donc de prouver ce qu'il dit.



Il n'y a pas longtemps, le camerounais Franklin Nyamsi, le griot de Guillaume Soro faisait un tweet dans lequel il présentait le président Gbagbo comme " le père des escadrons de la mort " méprisant donc ainsi une décision rendue par la justice française sur cette affaire. Peut-être a-t-il les preuves que le journal français Le Monde n'avait pas pu fournir ? Il faudrait lui donner l'occasion de les fournir.



En tout cas, Il ne faudrait pas que par notre inaction, on encourage involontairement la diffamation.



L'année dernière, sur le plateau de TV5, une chaîne de télévision française, Vincent Hugeux, un journaliste français n'avait pas hésité à attribuer des propos à Charles Blé Goudé alors même que ce dernier, à la CPI où il est injustement retenu en otage, mettait dans un discours et met d'ailleurs toujours ses accusateurs au défi de prouver par un élément audio ou vidéo, qu'il a tenus ces propos qu'on lui prête et qui sont " A chacun son blanc ". Et il ne s'est rien passé. Rien.



Après lui, le béninois Francis Laloupo, est venu donner sa version des choses en attribuant au leader du COJEP le slogan " A chacun son français ". Ce qui est complètement faux. Et il ne s'est rien passé. Rien.



Nous avions dénoncé cela et souhaité qu'une plainte soit déposée contre ces personnes. Mais il ne s'est rien passé. Rien.



La sortie de Franklin Nyamsi pourrait donc être interprétée comme la conséquence de ce défaut de réaction. C'est parce que les premiers n'ont pas été sanctionnés par la justice que le griot de Guillaume Soro s'est autorisé les propos qu'il a tenus.



Il est donc peut-être temps que des gens comme Franklin Nyamsi, Vincent Hugeux, Francis Laloupo, et tous ceux qui sont dans la même logique qu'eux paient pour les mensonges qu'ils utilisent pour salir des personnes respectables à tous points de vue.



Alexis Gnagno