CÔTE D'IVOIRE - l’appel urgent de Mamadou Coulibaly à l’opposition

Le président de Liberté et Démocratie pour la République (Lider) a lancé un appel pressant à l’opposition ivoirienne quant aux défis à relever au cours de cette nouvelle année. C’était hier, premier jour de l’année 2017, lors d’un échange avec les internautes sur les réseaux sociaux. Selon lui, il est grand temps que l’opposition sorte le grand jeu afin de contrer le régime peu démocratique de Ouattara. « Une opposition rassemblée contre Ouattara n'a plus de sens aujourd'hui. Il nous faut une opposition unie et porteuse d'un projet pour la Côte d’Ivoire. Opposition ivoirienne: Et si au lieu de toujours nous coaliser contre un adversaire commun nous nous donnions une vision et un programme communs? Cela demande une réflexion stratégique qui, à mon avis, ne peut être faite par une seule personne, ni par un seul parti d'ailleurs. On verra! » a estimé l’ancien président de l’Assemblée nationale. Il a par ailleurs soutenu que les opposants ivoiriens doivent conjuguer leurs efforts en se donnant un programme, une vision et un projet communs pour le pays. La Côte d’Ivoire va mal contrairement au taux de croissance variable annoncé par le régime. Le président de Lider préconise alors que les opposants politiques au régime doivent repousser les nombreux obstacles personnels, institutionnels et émotionnels. C’est à ce prix qu’ils parviendront à « déboulonner » l’homme du 11 avril 2011. « Faut-il se laisser berner par les mensonges d'Etat? Faut-il plus de preuves et d'experts pour ne pas se laisser avoir dans l'ère post-vérité? Il ne faut pas! Ils semblent encore nombreux ceux qui sont d'accord, de façon ignorante, avec les pratiques de Ouattara. Il faut les plaindre. Qui aurait cru qu'un jour le fondateur de l'ivoirité et sa principale victime se seraient entendus pour accéder au pouvoir et gouverner? » a ironisé le président de Lider. Partant de cet exemple, l’ex-numéro 2 du régime des Refondateurs a invité les opposants ivoiriens à se mettre réellement ensemble et remobiliser les populations qui doutent de demain pour une vision alternative.



In Le Quotidien d’Abidjan