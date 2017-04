CÔTE D'IVOIRE - ZOUKOUGBEU : Des domiciles attaqués, une femme violée

La population de Zoukougbeu vit dans l’insécurité. Récemment, 6 domiciles et magasins ont été attaqués en pleine nuit. Les gangsters ont même violé une dame. Les gérants d’un cyber café ont été ligotés et battus à sang. Le magasin d’un opérateur économique a été pillé. Joint au téléphone, la victime relate son calvaire. « Ils nous ont ligotés et frappés avant d’emporter tous nos appareils et nous dépouiller d’une forte somme d’argent. Nous vivons dans une insécurité sans précédent. Nous prions Dieu pour que notre commissariat de police en construction finisse vit », a-t-il souhaité. Malheureusement, la construction de ce commissariat de police n’avance pas. Conséquence, les bandits sévissent sans être inquiétés. La population vit dans la crainte. L’insécurité oblige plusieurs fonctionnaires à demande une d’affectation. « Chaque fin de mois, les enseignants sont dans le viseur des gangsters. Ils nous braquent et nous arrachent nos motos. A Zoukougbeu, nous sommes obligés de nous coucher à partir de 20 heures », confie un enseignant.



Eustache GOORE BI

In Notre Voie