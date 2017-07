CÔTE D'IVOIRE - Yopougon- L’eau se fait rare dans les robinets, la Sodeci s’explique et rassure

Les populations de Yopougon, un quartier populaire d’Abidjan, vivent un véritable calvaire. Privées d’eau depuis plus d’une semaine, elles sont obligées de parcourir de longues distances pour s’approvisionner, ce qui leur cause d’énormes désagréments.



L’eau a disparu des récipients à Yopougon Maroc et Ananeraie, aucune goutte ne suinte des robinets depuis le mardi passé, provocant ainsi, une grogne populaire.



« Nous sommes obligées de parcourir des kilomètres pour avoir de l’eau. Ce n’est pas facile. Et ce qui fait mal, aucune raison pour expliquer cette pénurie soudaine, n’a été donnée par la SODECI », raconte, madame N’Guessan, une riveraine en colère.



Cette zone de la commune de Yopougon, l’une des plus peuplées d’Abidjan, avait déjà subi ce genre de désagrément dans le passé. Des problèmes, que les populations pensaient avoir laissés derrière elles, avant de faire à nouveau face à une « sécheresse » imprévue.



« Il y a certaines zones où il y a quand même un peu d’eau. Nous faisons plusieurs aller et retour par jour pour essayer de combler au mieux, le besoin de nos familles. Nous souhaitons vivement que les autorités compétentes se penchent sur la question, car c’est devenu intenable » ajoute Georgette Gohou.



Pour avoir les raisons de la coupure d’eau dans ce quartier, la rédaction de PoleAfrique.info a pu joindre la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI). Il en ressort que « de manière récurrente, en saison pluvieuse, l’usine de production de Niangon, alimentant la commune de Yopougon enregistre une baisse de capacité. Cette situation est liée aux inondations des forages causées par les habitations anarchiques aux alentours, et aux défrichements du couvert végétale » explique une source au sein de la société.



A la question de savoir si des dispositions ont été prises pour régler le problème et ainsi soulager les habitants, notre source assure « que des travaux sont effectués sur le réseau et la desserte en eau potable se fait progressivement. 13 quartiers sur 20 affectés, ont été rétablis et des camions citernes assurent la fourniture en eau, pendant cette période »



Il est clair au vu des affirmations des responsables de la SODECI, que des efforts sont faits pour que cette situation ne perdure plus longtemps. Les populations doivent donc prendre leur mal en patience.



Eric Coulibaly

In Pôle Afrique