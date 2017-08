CÔTE D'IVOIRE - Un blogueur diffuse des images dégradantes d'elle, Awa Ehoura déplore

La blogosphère ivoirienne s'est aussitôt enflammée avec ces images de l'ex-star du 20 heures de la première chaine de la RTI. Le blogueur est un frère de l'église de la consoeur. Il a profité d'un instant de témoignage lors d'un culte de Awa Ehoura sur son état de santé pour capter ses images infâmes.La réaction de la famille de la journaliste n'a pas attendu. Sa petite soeur Anne Zelica a, dans un post sur Facebook, dénoncé l'acte, et confié le sort de "l'indélicat" à Dieu : "un certain Fernand Dindé Agbo se faisant passer pour un Frère et un ami depuis 2011 s'est introduit chez Ma soeur et a rendu publiques photos et causeries supposées être un témoignage des bienfaits de Dieu . La famille Ehoura lui pardonne".