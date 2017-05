CÔTE D'IVOIRE - Un ancien ministre de Gbagbo devant la justice pour ‘’atteinte à l’ordre public’’, vendredi

Sébastien Dano Djédjé, ex-ministre de l’agriculture puis de la Réconciliation nationale sous Laurent Gbagbo, comparaît, vendredi, pour ‘’ atteinte à l’ordre public’’, a appris APA, mercredi soir de source officielle.

Selon le communiqué de son conseil, Me Rodrigue Dadjé, transmis à APA, ‘’MM. Dano Djédjé, Justin Banouakou Kouan et Nestor Dahi seront enfin jugés devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan pour atteinte à l’ordre public, ce vendredi 19 Mai 2017’’.



‘’La Défense, tout en se réjouissant de la tenue du procès, déplore la longue période de détention subie par ses clients, dans une procédure qui aurait pu être jugée devant le Tribunal Correctionnel, dans les 15 jours de leur arrestation’’, déplore Me Dadjé après ‘’plus de deux années d’instruction’’.



APA