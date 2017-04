CÔTE D'IVOIRE - Trêve sociale - Les fonctionnaires restent collés aux stocks des arriérés

Les syndicats des fonctionnaires de Côte d’Ivoire restent intransigeants. Pas question pour eux de se défaire des stocks des arriérés, point jugé essentiel resté en suspend lors des discussions avec le gouvernement après leur grève de janvier.« La plateforme propose au Gouvernement de payer pour l’année 2017, le stock constitué entre 2013 et 2014 et le reste sur une période de 3 ans à compter de 2018. Il faudrait aussi, un échéancier de paiement intégral en numéraire sur 10 mois, pour arriver à la trêve », a fait savoir le samedi 15 avril 2017 Zadi Gnagna, le président de la Plateforme nationale des Organisations professionnelles de Côte d’Ivoire, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la Synacass CI.Selon lui, jusque-là, dans le cadre des négociations en vue de l’instauration d’une trêve sociale, le gouvernement propose aux fonctionnaires un projet immobilier. « Le Gouvernement a fait une proposition d’un projet immobilier pour l’ensemble des fonctionnaires », révèle-t-il. Mais de son point de vue, c’est un projet « dont l’acceptation vaudra abandon du stock des arriérés par les fonctionnaires aux dires du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration ».