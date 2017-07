CÔTE D'IVOIRE - Soro Guillaume, ce petit prétentieux qui veut absolument arriver à ses fins

NOUS SOMMES VIGILANTS, LUCIDES ET SEREINS



Pour ma part, la réconciliation doit être l'aboutissement d'un processus, celui de la normalisation de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien n'y est opposé et ne s'y opposera. Cependant, nous qui sommes victimes du terrorisme de Soro, son MPCI, du RDR, de Ouattara...et de leur sponsor, la France, nous ne sommes pas demandeurs et démarcheurs de Réconciliation. Nous sommes demandeurs et démarcheurs, pour l'instant de :

1) La libération de Laurent Gbagbo, de Blé Goude par la France et la CPI ;

2) La libération des prisonniers politiques qui continuent de mourir sans jugement dans les prisons de Ouattara ;

3) D'une loi qui puisse amnestier les opposants de tous les faux délits que Ouattara et le RHDP leur ont collés ;

4) D'une loi qui puisse autoriser le retour, sans risque de poursuites, de tueries et avec espoir de retrouver leurs ​boulots (pour ceux qui en avaient) de tous ceux qui sont en exil par la faute du MPCI de SORO GUILLAUME, du RDR de Ouattara, du PDCI de BÉDIÉ et de la France.

C'est après satisfaction de ses exigences minimales que l'État de Côte d'Ivoire, et ce en vertu des dispositions de la constitution, doit créer un cadre légal, réglementaire et institutionnel pour entamer la réconciliation nationale. Cette réconciliation qui sera pour nous le lieu où chacun viendra dire pourquoi il a posé tel ou tel acte qui a mis en mal la Paix, l'amour entre nous, la cohésion sociale dans notre pays.

La réconciliation n'est pas un jeu ou un dîner de gala auquel le ou les bourreaux, ne s'étant pas encore débarrassés des armes du crime, invitent les victimes à venir danser, manger et boire. Soro Guillaume, ce petit prétentieux qui veut absolument arriver à ses fins, ce pour quoi il a créé son organisation terroriste et tué les Ivoiriens (devenir président de la Côte d'Ivoire) étant combattu et contrarié par ses amis du RDR, veut s'appuyer sur le camp de ses victimes, notre camp, celui du président Laurent Gbagbo pour s'attaquer à ses adversaires internes. C'est pour dire que quand SORO GUILLAUME parle de réconciliation, il cherche des alliés politiques, et ce dans notre camp. Pour notre part, nous qui avons appris à le connaître suffisamment, nous ne nous laisserons pas prendre à ce petit jeu de dupes, qui frise à la limite la provocation, la comédie, la moquerie de nos souffrances.



E. Z.