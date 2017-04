CÔTE D'IVOIRE - Soir Info et Go magazine remportent le Prix CNP d’excellence

Les journaux Soir Info et Go Magazine ont remporté, vendredi soir, à Abidjan la 8è édition du Prix du Conseil national de la presse (CNP) d’excellence au cours d’une cérémonie de distinction organisée par cet organe officiel de régulation de la presse écrite en Côte d’Ivoire, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.



Le quotidien Soir info édité par le Groupe Olympe a été primé dans la catégorie des organes de presse d’informations générales, quand l’hebdomadaire dédié à la femme, Go Magazine de Go Média est en tête des organes de presse d’informations spécialisées.



Le journal satirique L’Éléphant Déchaîné garde cette année, le Prix d’encouragement qu’il avait obtenu en 2016, lors de la précédente édition.



La marraine de l’édition 8 du prix d’excellence, l’ancienne ministre en charge de la communication, Martine Koffi Studer, pour ses actions en faveur du secteur de la presse en Côte d’Ivoire s’est vue décerner un Prix Spécial. Dans son adresse, elle a invité les journalistes « à la passion » dans le travail. « Chaque écrit doit être le reflet de la vérité », a conseillé Mme Studer.



Selon Raphaël Lakpé, président du CNP, les entreprises qui ont été nominées « sont celles qui en dehors des règles de déontologie sont à jour de leur cotisation sociale », précisant que cette initiative « ne vise pas à se substituer à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) ».



« Notre souhait est d’encourager les entreprises de presse à placer l’humain au cœur du management », a expliqué le Président de l’organe de régulation de la presse écrite ivoirienne.

La présidente du Prix, Marcelle Affoué Kouassi a pour sa part, indiquée que l’initiative du conseil « donne l’opportunité aux lecteurs de découvrir les meilleurs organes et sociétés éditrices ».



APA