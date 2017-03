CÔTE D'IVOIRE - Simone Gbagbo acquittée aux assises : Affi se félicite de la décision

En attendant une déclaration du parti, le FPI et son Président, l'honorable Pascal Affi N'Guessan, se félicitent de l'acquittement de Mme Simone Gbagbo ce jour, 28 mars 2017, après près de 6 ans de détention arbitraire.

Le FPI voudrait voir dans l’acquittement de Mme Simone Gbagbo, injustement poursuivie de crime contre l’humanité, un signal fort en faveur de la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire où de nombreux autres détenus politiques croupissent encore dans les geôles du pouvoir.

Le FPI souhaite, maintenant que le droit a été dit en faveur de Mme Gbagbo, que le régime au pouvoir, la justice ivoirienne et la Cour Pénale Internationale se mettent au service de la paix et de la réconciliation en Côte d’Ivoire en procédant à la libération de tous les autres prisonniers ; ce qui permettra à notre pays de tourner la sombre page des événements de la crise postélectorale de 2010.



Le Secrétariat Général Chargé de la Communication et du Marketing Politique.



Notre Voie