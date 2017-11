CÔTE D'IVOIRE - "Si la paix peut être définie comme l’absence de guerre, elle doit aussi se définir comme l'absence d'injustice"

Célébration de la Journée nationale de la Paix en Côte d'Ivoire.



Avec le décret n° 96-205 du 7 mars 1996, une journée nationale de la Paix a été instituée en Côte d'Ivoire. Mais c'est dans les années 1990 que l'idée de célébrer la paix dans notre pays est venue de Felix Houphouet-Boigny son premier Président.

Mais cette paix tant chantée est-elle aujourd'hui un comportement dans nos vécus quotidiens au point de vivre une cohésion sociale rétablie après les événements post-électoraux de 2011? Nous n'en sommes pas sûrs. Car si la paix peut être définie comme l’absence de guerre, elle doit aussi se définir comme l'absence d'injustice. Ce qui n'est pourtant pas le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire où plusieurs de ses fils et filles pour des raisons politiques subissent un justice des vainqueurs en croupissant dans des prisons sur le territoire national (Simone Gbagbo, Sam l'africain, Samba David, Dahi Nestor, Assoa Adou Pascal, Lida Kouassi Moïse, Dogbo Blé Bruno, Séka Séka Anselme) pour ne citer que ceux-là et à l'extérieur (Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé).

Ainsi dans le contexte actuel de la vie de notre pays, il est primordial d'avoir un vrai comportement de Paix à tous les niveaux afin que cessent toutes les injustices pour permettre un environnement qui unit les Ivoiriens entre eux de façon harmonieuse. Ce qui appelle à la libération de tous les prisonniers politiques et à favoriser le retour sécurisé des tous les exilés pour l'instauration d'un climat socio-politique moins tendu. Nous voulons au passage déjà saluer la libération de Koua Justin.

Aussi, nous invitons incessamment le gouvernement à trouver une solution idoine et définitive au conflit foncier qui a cours depuis plusieurs mois à l'Ouest où à Guiglo, des communautés sœurs s'affrontent mortellement pour des portions de terres.

Excellente journée de Paix à toutes et à tous!



Pascal Affi N'guessan, Président du FPI.