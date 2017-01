CÔTE D'IVOIRE - Reprise du travail, retour des bouchons sur les grandes artères d’Abidjan

Des bouchons ont été constatés, lundi, à Abidjan, signe de la reprise effective des travailleurs de la Fonction publique après trois semaines de grève pour réclamer des meilleures conditions de vie a constaté APA sur place dans la capitale économique Ivoirienne.



Sur le boulevard Valérie Giscard d’Estaing qui mène à l’aéroport Felix Houphouët Boigny du rond-point Akwaba à Marcory Ibis, une longue file de véhicules roulant à vitesse très réduite, se fait remarquer.



‘’L’embouteillage de ce matin est grave. On sait que les fonctionnaires ont vraiment repris’’, s’est exclamé un chauffeur de Gbâka (Mini bus en commun) qui fait la ligne Adjamé- Koumassi. Plus loin, l’on note, un léger ralentissement au niveau de la montée du pont Félix Houphouët Boigny .



A la gare de Bassam, à la Treichville, au Sud d'Abidjan , des usagers attendent, impatiemment les véhicules de transport en commun. Kassim Sow, chargeur, affirme que les embouteillages font qu'il n’a y a pas de voitures qui reviennent au niveau d’Adjamé.



‘’ Actuellement nous sommes obligés d’arrêter les taxis compteurs pour négocier afin qu’ils prennent les clients. Il y a un grand embouteillage à Adjamé donc les voitures qui sont partis ne sont pas encore revenus’’, a expliqué M. Sow .



Au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville où la Direction de la communication a permis de constater la reprise des activités médicales, les services de l'Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) , de médecine générale, de cardiologie, de pédiatrie, sont bondés de patients qui attendent dans le rang leur tour de consultation.



Les fonctionnaires ivoiriens ont observé pendant trois semaines un mouvement de grève qui a paralysé les établissements d’enseignements publics et ralentissant les services dans les structures sanitaires.



