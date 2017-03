CÔTE D'IVOIRE - RHDP: Bédié demande de mettre fin au débat ‘’public et inopportun’’ sur l’alternance en 2020

Le Président du Présidium du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) Henri Konan Bédié a demandé, mardi, aux responsables de cette coalition de ’’mettre fin a tout débat public et inopportun sur l’importante question de l’alternance en 2020’’.



‘’A compter de la conférence de presse de ce jour mardi 28 mars 2017, il est demandé aux responsables du RHDP, quels qu’ils soient, de mettre fin a tout débat public et inopportun sur l’importante question de l’alternance en 2020’’, a déclaré au cours d’une conférence de presse, le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani pour le compte de M. Bédié.



‘’Le président du présidium du Rhdp rappelle au demeurant que lors d’un bureau politique du Pdci-Rda, il a été demandé aux militants du Pdci-Rda de ne pas engager de débat sur l’alternance en 2020 qui sera traitée en temps opportun par le président de la République et lui-même en sa double qualité de président du Pdci –Rda et de président du présidium du Rhdp’’, a-t-il ajouté.



Poursuivant, M. Adjoumani a rapporté que ‘’le Président du présidium du Rhdp invite avec insistance les militants et sympathisants du Rhdp à conforter leur cohésion et à soutenir pleinement le président de la République Alassane Ouattara dans son action de développement du pays ainsi que dans la mise en œuvre de ses reformes institutionnelles’’.



Pour Henri Konan Bédié, le Rhdp est aujourd’hui la seule voie pour préserver la paix et garantir le développement partagé et l’émergence en Côte d’Ivoire’’. Dans la foulée, il rassure que la ‘’construction du Rhdp parti unifie, qui est irréversible, se fera par un dialogue inclusif et un processus qui renforcent l’union de la famille des houphouëtistes’’.



‘’Le président du présidium du Rhdp compte sur les militantes et militants du Rhdp, spécialement ceux du Pdci et du Rdr pour observer ses instructions qui obéissent à la nécessité de préserver notre union et d’éviter à notre pays d’autres mésaventures aux conséquences incalculables’’, a conclu Kobénan Kouassi Adjoumani .



La question de l’alternance en 2020 fait débat actuellement entre les cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et du Rassemblement des républicains (RDR), les deux principaux partis du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir).



Après l’Appel de Daoukro lancé en septembre 2014 par M. Bédié et invitant à l’union autour de la candidature unique du Président Alassane Ouattara en 2015, des militants du PDCI veulent en retour un candidat unique des Houphouëtistes issu de leur rand à la présidentielle de 2020, ce qui ne semble pas être du goût de certains cadres du RDR.



