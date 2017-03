CÔTE D'IVOIRE - Procès des disparus du Novotel : selon un témoin, le commando détenait une liste de personnes recherchées

Le procès des disparus du Novotel s'est poursuivi ce jeudi à Abidjan avec l'audition de plusieurs témoins. L'un d'entre eux a affirmé que le commando était arrivé au Novotel avec une liste de personnes recherchées.Les dépositions des témoins se sont poursuivies jeudi 23 mars pour tenter de reconstituer le déroulé de cette macabre journée du 4 avril 2011. Ce jour-là, au plus fort de la crise post-électorale, un commando avait fait irruption au Novotel d’Abidjan, enlevant quatre expatriés : Stéphane Frantz Di Rippel, alors directeur de l’hôtel, Yves Lambelin, directeur général du géant ivoirien Sifca et ses collaborateurs béninois Raoul Adeossi et malaisien Chelliah Pandian.Selon l’enquête, les quatre hommes avaient été emmenés au palais présidentiel, où ils avaient été torturés puis tués. Leurs corps auraient ensuite été jetés dans la lagune Ebrié, où ont été retrouvés les restes de Yves Lambelin, seul corps identifié, près de six ans après les faits.