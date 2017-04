CÔTE D'IVOIRE - Procès des disparus du Novotel : les plaidoiries des parties civiles

Ils étaient trois avocats à plaider ce mercredi matin devant la Cour d’assises de Yopougon. Maître Adjé, le bâtonnier, a assuré devant les jurés que l’arrestation et l’assassinat de ces civils par des hommes de la garde républicaine, fidèles à l’ex-président Laurent Gbagbo, était démontré. Maître Konan a dénoncé l’ignominie de ces actes, commis il y a six ans au palais présidentiel par des militaires qui ont trahi leur serment de loyauté.Et puis Maître Clémence Witt a décrit minutieusement pendant une heure tous les éléments permettant de reconstituer ce kidnapping mortel du 4 avril 2011 qui a conduit à la torture et à la mort du directeur du Novotel, du patron de l’entreprise Sifca et de deux de ses employés. « Les dix accusés se répartissent en deux groupes : il y a d'un côté les décideurs, les instigateurs, les donneurs d'ordre. C'est le général Dogbo Blé, le colonel Aby Jean, le colonel Modi et le commissaire Osée Loguey. Et puis, il y a les six autres qui sont des exécutants. Après ces deux mois de débat, pour nous il ne fait nul doute que Stéphane Frantz di Rippel a été enlevé, séquestré, assassiné par ces dix accusés », a déclaré l'avocate de la famille de Stéphane Frantz di Rippel.