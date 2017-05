CÔTE D'IVOIRE - Procès - Assoa Adou jugé le 19 juin

Selon des sources concordantes, le docteur Assoa Adou, cadre du Fpi, sera devant la cour d’Assises d’Abidjan Plateau, le 19 juin prochain. Détenu depuis plus de deux ans au camp pénal de Bouaké, l’ex-ministre de l’agriculture sous le président Laurent Gbagbo est poursuivi pour crimes et trouble à l’ordre publique. De sources concordantes l’on apprend que Dr Assoa Adou est malade et son état de santé se serait dégradé.

Dans un communiqué, ses avocats ont demandé son transfert dans un hôpital à Abidjan vu que les structures sanitaires de Bouaké ne disposent pas de matériels adéquats pour la prise en charge du détenu malade.



In Notre Voie