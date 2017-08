CÔTE D'IVOIRE - Pro-Soro et RDR , le point de non-retour atteint

Les dissensions entre les partisans de Guillaume Soro issus pour la plupart des ex-Forces Nouvelles et la direction actuelle du Rassemblement des Républicains (RDR) ne semblent pas vouloir s’estomper. Bien au contraire, les deux camps dans l’optique de cette bataille qui a pour toile de fond l’élection présidentielle de 2020 renforcent leurs positions.Avec les derniers développements de l’actualité, dire que le point de non-retour a été atteint dans cette crise n’a rien de chimérique. De fait, les déclarations faites au cours de la seule journée d’hier achèvent de convaincre sur la gravité de la crise qui secoue le parti d’Alassane Ouattara.Pro et anti-Soro ont utilisé les armes habituellement propres à leurs opposants pour s’attaquer. Ainsi, Sékongo Félicien, proche du président de l’Assemblée nationale a accusé ce mardi des cadres du parti de son mentor de tribalisme. Cette tâche, habituellement dévolue aux détracteurs d’Alassane Ouattara. « Nous n’osons pas croire que le RDR, un parti politique se réclamant républicain puisse être un rassemblement exclusif des populations du nord », avait notamment déclaré Sékongo Félicien face à la presse non sans condamner « cette idéation de la chose politique ».