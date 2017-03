CÔTE D'IVOIRE - Présidentielle 2020: Le nouveau commando de Soro se met en place

Un shadow cabinet 2 (car un premier existe déjà) se met en place dans la "Maison Soro" pour faire face aux différents intempéries et autres coups bas qui peuvent se retrouver sur la "route" qui mène en 2020. Ça recrute, ça copte et ça positionne pour un objectif : soutenir et promouvoir l'image du PAN (Ndlr : Président de l’Assemblée nationale), partout, en tout lieu et en tout temps. Le boulot qui avait déjà commencé sur le terrain, se poursuivra de plus belle.



In L’intelligent d’Abidjan