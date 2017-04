CÔTE D'IVOIRE - Présidentielle 2020 : Le cabinet de Guillaume Soro fait des précisions

Dans un communiqué signé de son directeur de cabinet, ce lundi 17 avril 2017, le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro se désolidarise de certaines intentions qui lui sont prêtées sur les réseaux sociaux.A l’attention des internautes, de l’opinion publiques nationale et internationale, son cabinet écrit que le président Guillaume Soro n’a d’autre ambition que de « travailler au rayonnement de l'Institution parlementaire dont il a la charge ». Et surtout à se « focaliser sur les problèmes et le quotidien des Ivoiriens dont il est l’un des représentants. »Pour lui donc, il est « indécent et inopportun de s'incruster dans un débat sur d'hypothétiques et évanescentes ambitions obsessionnelles pour 2020 qui n'apporte et n'améliore en rien le quotidien des Ivoiriens ».