CÔTE D'IVOIRE - Politique nationale : Une nouvelle coalition pro-Gbagbo créée

L'espace politique ivoirien s'agrandit. « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » (Eds), c’est le nom du groupement politique qui verra le jour, le 20 avril prochain à l'hôtel Belle Côte, à Cocody-Riviera Palmeraie.Il rassemblera les partis politiques et associations se reconnaissant dans la philosophie politique de Laurent Gbagbo. Ce sont, entre autres, le Fpi tendance Aboudrahamane Sangaré, l’Alliance ivoirienne pour la république et la démocratie (Aird) d’Éric Kahé et L'Union des nouvelles générations (Ung) de Stéphane Kipré. Des personnalités telles que l’ex-gouverneur de la Bceao, Philippe Henry Dacoury Tabley et l’écrivain centenaire Bernard Dadié en feraient partie. Selon des sources proches de cette nouvelle coalition, l'objectif est de permettre à tous ceux qui ne sont pas nécessairement membres des partis sus-cités, de prendre part au combat du président Laurent Gbagbo.Le mode de fonctionnement de ce combat est la voie démocratique d'accès au pouvoir. Odette Lourougnon, ancienne député d'Attécoubé avait, lors d'une rencontre le 25 mars 2017, à Yopougon, annoncé la couleur. Il s'agira, selon elle, de lutter ensemble pour la reconquête du pouvoir, à la différence des défunts regroupements hétéroclites que sont la Coalition nationale pour le changement (Cnc) .