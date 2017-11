CÔTE D'IVOIRE - Politique, justice et diplomatie occupent la Une des journaux ivoiriens

Hommage du peuple Akyé au Chef de l'État : ''Duncan salue l'attachement de La Mé au Président Ouattara'', rapporte Fraternité Matin. ''La Mé debout pour Ouattara'', renchérit Le Patriote.



''Le peuple Akyé dit Merci à Ouattara'', ajoute Le Nouveau Réveil. Selon l'Intelligent d'Abidjan, ''des messages forts ont été lancés’' à cette cérémonie par le Secrétaire général de la Présidence Patrick Achi, le Vice-président Duncan et le Premier ministre Gon Coulibaly.



La vie des partis politiques est, également, décryptée par la presse. A ce sujet, L’Expression croit savoir ‘’ce qui mélange’’ le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), le Rassemblement des républicains (RDR), le Front populaire ivoirien (FPI) et le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA).



Nouvelle direction du RDR : ‘’Ouattara part et reste’’, note L’Inter selon qui ‘’la question Soro demeure’’. ‘’Nous avons un devoir d’union’’, conseille Touré Mamadou, Secrétaire général Adjoint du RDR lors de la rentrée à Tafiré (centre-nord).



‘’Les grandes manœuvres de Kandia et Dagri Diabaté’’ pour la composition du nouveau bureau du RDR, informe Le Jour Plus expliquant ‘’pourquoi le monde entier les regarde’’.



Tournée du parti de Laurent Gbagbo dans le Lôh Djiboua : ‘’Sangaré boucle en fanfare à Divo’’, renseigne Le Temps. ‘’Triomphe total pour Sangaré’’, ajoute LG Infos. ‘’Sangaré adresse un message fort au pouvoir’’, depuis Divo, affiche La Voie Originale.



Le procès conjoint de Laurent Gbagbo et Blé Goudé poursuivis devant la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité continue d’alimenter les tabloïds locaux.



Procès Gbagbo-Blé Goudé : ‘’la vérité sur la confrontation Mangou-Détoh’’, titre Notre Voie. Depuis Divo, écrit L’Inter, ‘’Sangaré et Ouégnin lancent un appel’’ pour la libération de Gbagbo. Selon l’avocat français Jean Balan, ‘’il n’y a rien de sérieux contre Gbagbo’’, rapporte Le Temps.



Ce qui fait dire à Le Quotidien d’Abidjan que c’est un ‘’fiasco total à la CPI après 70 témoins’’. Selon Le Nouveau Courrier, ‘’le témoignage de Détoh Letoh divise les juges de la CPI’’.



La situation d’Africains traités comme des ‘’esclaves’’ en Libye préoccupe les journaux ivoiriens. A ce propos, selon Fraternité Matin, ‘’le gouvernement exige une enquête internationale’’ là où l’artiste-musicien ‘’Alpha Blondy interpelle l’Union africaine et la CEDEAO’’, écrit Notre Voie. ‘’Les Africains se dressent contre l’esclavage’’ en Libye, renseigne L’Inter.



Immigration ; ‘’le monde entier se mobilise contre l’esclavagisme libyen’’, informe Le Quotidien d’Abidjan. Esclavage en Libye : ‘’indignation et colère dans le monde entier’’, indique Le Nouveau Courrier là où ‘’un millier de personnes manifestent à Paris’’, contre la ‘’vente d’esclaves en Libye’’, selon LG Infos.



APA