CÔTE D'IVOIRE - Phénomène des microbes : les militants RDR d’bobo demandent des «réponses concrètes»

Les militants du Rassemblement des républicains (RDR) de la commune d'Abobo (Nord d'Abidjan), restituant les réflexions du pré-congrès de leur parti, au ministre d’Etat ivoirien, ministre de l'intérieur et de la sécurité, Hamed Bakayoko, qui en était le président, ont recommandé des «réponses concrètes» des autorités face au «phénomène des microbes» dans leur commune.

« Nous avons constaté une insécurité sociale grandissante dans notre commune avec le phénomène des microbes auquel les autorités doivent se plancher», ont recommandé MM. Karamoko Bamba et Yaya Sanogo, respectivement, rapporteurs des conclusions des commissions « politique générale» et « vie et structure du parti».



Au-delà de la cette recommandation visant la lutte contre le phénomène des microbes, plusieurs problèmes sociaux de leur commune ont été soulignés par les militants du RDR à l'issue de ce pré-congrès.



«Les microbes» dans le jargon ivoirien, sont des jeunes délinquants, mineurs pour la plupart et apparus dans la capitale économique ivoirienne, notamment, dans la commune d'Abobo, après la crise postélectorale de 2010-2011, qui agressent leurs victimes à l'aide d'armes blanches.



