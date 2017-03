CÔTE D'IVOIRE - Pénurie d’eau à Yopougon : les femmes de Micao se soulèvent

Grosse colère hier des populations de Yopougon, lassées des pénuries d’eau récurrentes. Hier encore, des femmes se sont soulevées en occupant les rues du quartier Micao à Yopougon. Bssines, seaux, bidons et bouteilles en main, à la recherche de points d’eau pour se ravitailler, elles scandaient des propos hostiles au régime Ouattara. Cette pénurie d’eau dans ce quartier dure depuis environ une semaine. Des femmes, jeunes et enfants contraints et la mort dans l’âme, de se lever tôt pour être les premiers servis aux quelques rares points d’eau ou par de généreux donateurs. Les populations de Micao ne sont pas les seules à souffrir le martyr. La pénurie d’eau est également récurrente dans plusieurs quartiers de la commune dont Bonikro.

A l’issue de la manifestation de mécontentement des femmes, elles ont été reçues au secteur Wassakara par les responsables de Sodeci de Yopougon selon un communiqué de la représentation de la société. Celle-ci estime que Micao est un quartier en forte extension situé dans le prolongement de la zone Industrielle de Yopougon. Ce quartier et ses sous quartiers, selon le communiqué, connaissent des baisses de pression non sans omettre la fraude sur le réseau d’eau potable. Ce qui perturbe fortement la desserte dans la zone. L’entreprise a donc prévu des travaux de renforcement du réseau en vue de satisfaire la demande.

Dans l’urgence, la Sodeci propose la fourniture d’eau par camions-citernes. Pour cela, deux camions citernes ont été immobilisés uniquement pour le quartier Micao et ses sous quartiers. « Nous allons assurer la fourniture d’eau par camions citernes jusqu’à ce que les travaux de renforcement et d’extension en étude pour ces quartiers soient réalisés et permettent leur desserte totale », rassure l’entreprise.



Ephram Touboui

In Notre Voie