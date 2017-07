CÔTE D'IVOIRE - Pardon et Réconciliation- Alain Lobognon, «… nullement l’intention de nous amuser avec la stabilité du pays »

Le ton avait déjà été donné dès son retour de Paris où il a séjourné et rencontré le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Guillaume Soro, une fois à Abidjan, avait exprimé son désir de « demander pardon », aux victimes des crises depuis 2002, à toute la classe politique ivoirienne et surtout à Laurent Gbagbo, le leader du FPI, actuellement écroué à la Haye. Sa démarche avait surpris et suscité des réactions diverses des acteurs de la sphère politique ivoirienne. Tandis que certains ne voyait pas en Soro, « l’interlocuteur privilégié pour une réconciliation sincère et durable », d’autres plus mesurés, disaient attendre « des actions concrètes » de la part du président de l’Assemblée Nationale.Pour couper court à tous ces commentaires, Alain Lobognon, chef de file des députés pro-Soro, a présenté la charte du 3 avril, consécutive au discours du président de l’Assemblée Nationale, Guillaume Soro, à l’ouverture de la 1ère session parlementaire, de l’année 2017. Ce document de quelques lignes, est « une invitation à une réconciliation vraie et sincère de tous les acteurs politiques en Côte d’Ivoire depuis la crise de 2002 ».« Je souhaite que la presse nationale et internationale, fasse une large diffusion de cette charte, afin que les fils et filles de notre chère patrie la Côte d’Ivoire, puissent trouver les moyens et la force, d’aller sereinement à la réconciliation », a indiqué le député de Fresco, Alain Lobognon, après lecture du contenu de la charte.