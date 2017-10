CÔTE D'IVOIRE - PHILIPPE MANGOU ET LA RESPONSABILITÉ DE LA GUERRE

Le raisonnement est simple. L'ex-chef d'état-major des Forces armées ivoiriennes dit aujourd'hui que c'est le président Ouattara qui a gagné l'élection présidentielle de 2010.

Et pourtant, il s'est rangé du côté du président Gbagbo qu'il a soutenu officiellement jusqu'au 11 avril 2011 plutôt que de se ranger derrière Ouattara alors que c'est très tôt qu'il dit avoir dit à Soumaila Bakayoko qu'il sait que c'est ce dernier qui a gagné; on est encore en décembre 2010, même s'il parle d'un verdict de la communauté internationale qui lui, est intervenu le 10 mars 2011.

Si l'armée s'était mis du côté de Ouattara, même si le conseil constitutionnel a proclamé la victoire du président Gbagbo, il n'y aurait pas eu de guerre en Côte d'Ivoire, faute de troupes. Mais Mangou a dit aux ivoiriens que la mort serait un gain pour lui.

Nous espérons que les avocats de la défense nous permettront de comprendre pourquoi cet homme est resté en fonction jusqu'au 11 avril 2011 alors qu'il dit que c'est Ouattara qui a gagné, que selon lui l'armée n'était pas équipée pour faire une guerre, et alors que lui-même aurait demandé au président Gbagbo de démissionner, et qu'il aurait fait pour cela l'objet d'une attaque de sa maison.

Qu'est-ce qui a véritablement retenu à la tête de l'armée Mangou qui s'est même réfugié dans une ambassade avant de revenir reprendre sa place, comme s'il devait forcément être à la tête jusqu'au bout. Pour qui ? Pourquoi ? Etait-il en mission ? Et si après l'avoir retourné, on lui avait demandé de rester à la tête ? On se pose des questions.

Alexis Gnagno