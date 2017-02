CÔTE D'IVOIRE - PANIQUE AU SOMMET DE L’ÉTAT AVEC MONHEVEAGATE

Depuis le début de la crise dans le secteur Agribusiness, les souscripteurs sont furieux contre le government qui avait accuse les companies d’avoir fait de l’escroquerie et du blanchiment d’argent avant de se raviser pour ne finalement retenir contre ces companies que le crime d’avoir destabilisé le systeme bancaire et celui de l’epargne nationale. Reunis dans plusieurs sysndicats ils exigent le dégel des comptes des companies Agribusiness, convaincus que celles-ci ont eu des difficultés pour leur rembourser leurs Retours sur Investissments (RSI) que seulement apres le gel de leurs comptes par le gouvenement ivoirien.

Quelques questions fondamentales méritent d’etre posées afin de mieux conduire cette analyse.

1. Pourquoi le gouvenement ivoirien qui prétend travailler pour les souscripteurs ne veut-il pas acceder à leur revendication essentielle qui est le dégel des comptes des sociétés agribusiness afin que celles-ci puissent rembourser non seulement les capitaux initiaux mais aussi les Retours sur Investissments (RSI)?

2. Pourquoi le gouvernement annonce-t-il maintenant, déja, qu’il est pret à rembourser les capitaux alors qu’il reconnait qu’il n’a pas encore établi une liste définitive et fiable des 36.000 souscripteurs?

La réponse à la premiere question est évidente. L’état ne veut pas dégéler les comptes des companies du secteur agribusiness mais, dans un elan de panique, veut parer au plus pressé, et s’engage dans une course contre la montre. Radio France Internationale (RFI) a annoncé une émission spéciale sur la question pour demain vendredi 17 fevrier. Le micro sera ouvert dit-on et les animateurs pourront recueillir en direct les commentaires de tous. Voulant certainement atténuer l’onde de choc que cette emission aura et voulant prévénir des actions de révolte populaire des souscripteurs, le régime d’Alassane Ouattara s’est donc précipité pour announcer les remboursements. Il veut casser aussi et ainsi le mouvement de protestation et de revolte des souscripteurs qui s’apprettent à prendre la rue bientot. Il espere pouvoir seduire certains, pieger d’autres. L’annonce précipitée de remboursement est donc un appat. Et comme le communiqué du gouvernement est si clair. Il n’a pas fait achever un inventaire des noms des souscripteurs. C’est donc dans l’improvistaion, dans la précipitation, dans la confusion que le régime a fait l’annonce des remboursements. Autant il existe une controverse au sujet de la methode de remboursement, autant il existe un désaccord au niveau des montants a rembourser, et du montant des companies agribusiness disponibles sur les comptes.

Pour les responsables du Syndicat Ivoirien des Investisseurs de l’Agro-Business, le secteur a genere un montant de 257 millirads de Francs CFA et ils doutent que ne soient disponibles que 22 milliards comme le gouvernement l’a annonce. http://lepointsur.com/agro-business-siiabci-revele-decouve…/

Toutes ces questions devraient se regler dans la conciliation, dans le compromise et sur une base consensuelle, si et seulement si, le gouvernement d’Alassane Ouattara etait de bonne foi. Comme pour empirer la situation, le regime aurait demande aux souscripteurs de signer des formulaires de renoncement à leurs RSI s’ils voulaient etre rembourses. Or cette approche ne fait que renforcer le doute. En effet le gouvernement selon des souscripteurs agit comme un sheriff ou ce chasseur de primes du Far West Americain qui tue des presumes bandits recherches, des wanted, et ensuite collectionne des primes promises par tete de bandit abattu. Ainsi le gouvernement d’Alassane Ouattara deviendrait un chasseur de primes, un chasseur de RSI, un collectionneur de RSI. Une bonne collection de RSI peut etre une manne, une moisson inesperee en ces temps de vaches maigres en plus de la main basse sur les fonds des companies. Et comme pour se convaincre de la justesse de sa position, un mandat d’arret international devrait etre lance contre Yapi Honore Christophe, le PDG de Mon Hevea. Des rebondissements en perspective dans cette crise “MonHeveaGate”! Wait and see !



PANIQUE AU SOMMET DE L’ETAT AVEC MONHEVEAGATE



Gnaka Lagoke