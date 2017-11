CÔTE D'IVOIRE - Ouattara salue le retour de la paix à Guiglo après un conflit inter communautaire-Côte d'Ivoire

Après plusieurs semaines d’affrontement autour des questions foncières entre populations autochtones Guéré et allochtones Baoulé à Guiglo (dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire), la paix semble être revenue. Une situation saluée par le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lors de son allocution à la cérémonie d’inauguration du barrage de Soubré, le jeudi 2 novembre 2017.« Chers populations de Soubré, la région de la Nawa est une région où il y’a le brassage des populations qui vivent en concorde dans l’harmonie, depuis des décennies; avec des hommes et des femmes venues de toutes les régions de Côte d’Ivoire et des pays frères de la sous-région. Je voudrais en cela féliciter les populations et les autorités locales de Soubré, pour l’important travail qui est fait en matière de cohésion sociale. Ceci est important quand nous voyons ce que nous avons vécu à Guiglo, au cours des dernières semaines. Fort heureusement, la paix est revenue à Guiglo. Je voudrais donc vous encourager à maintenir et à renforcer cette cohésion. Car, en réalité, sans paix , aucun développement n’est possible.