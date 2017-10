CÔTE D'IVOIRE - Opération " Epervier ": Deux dealers internationaux appréhendés, le père qui opérait avec son fils, aux arrêts

Les résultats de la troisième phase de l’opération « Epervier 3 » ont été officiellement présentés, le vendredi 20 octobre 2017 , à la salle de conférences de la direction générale de la police nationale, par le préfet de police d’Abidjan.Le troisième point sur la situation de l’opération « Epervier 3 » est maintenant connu. Huit dealers dont deux de renommée internationale et 59 individus ont été interpellés et mis aux arrêts. Les deux dealers internationaux sont les Nigérians Odeleye Michael Oluwatobi, né le 19 avril 1992 et Olusegun Olushola, 51 ans. Le dernier cité opérait avec son fils.Au plan national, le fonctionnaire à la retraite, Mamadou Bamba, né en 1957, la célèbre vendeuse de drogue de la ville de Touba, Cissé Aïcha, interpellée le 16 octobre 2017, Kouamé Mathias, né en 1982, dit Alias marico, Traoré Ahmed Cheik dit Alias Cheickdjan, Ouattara Soumaïla dit Alias Chimie, né en 1983 et Youdé Guy Blanchard, né en 1978, ont été arrêtés.Ces informations ont été données, le vendredi 20 octobre, par le préfet de police d’Abidjan, le commissaire Kouamé Yao Joseph. C’était à l’occasion d’un point-presse qu’il a animé à la salle de conférences de la direction générale de la police nationale.