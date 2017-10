CÔTE D'IVOIRE - Opération Epervier 3 : Le gang " à la machette " d’Abobo "derrière rail " démantelé

Les policiers ont réussi un grand coup ce vendredi 6 octobre 2017 en démantelant le fameux " Gang à la machette " dirigé par les nommés " Major " et " Frein coupé » à Abobo.Ce gang sème la terreur dans la commune, précisément dans le sous-quartier de « Derrière Rail », annonce une source sécuritaire.L’information est confirmée par un post de la police sur la plateforme ‘’ Police Secours’’. Cette traque des bandits à Abobo s’inscrit dans le cadre de l’opération épervier 3.Selon le document, les membres de ce groupe de bandits ont été les auteurs de plusieurs attaques à la machette dans la commune d'abobo et ses environs.La capture de ses jeunes délinquants a été possible grâce à une information anonyme. « Il serait à l'origine de la mort de la jeune élève Traoré Aminata, décès survenu suite à son agression sur les rails au niveau de " Gagnoa Gare " dans la commune d'Abobo », indique le texte.