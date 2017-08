CÔTE D'IVOIRE - Nestor Koffi , membre du bureau politique du Pdci-Rda répond à Cissé Bacongo

Cissé Bacongo du RDR, que veux- tu que tes étudiants apprennent de toi?

Comment un constitutionnaliste peut-il participer au tripatouillage de la loi fondamentale de son pays, pour permettre à son mentor , Ouattara de briguer un 3 ème mandat , alors que l'article 55 de ladite loi stipule que:” le président est élu au suffrage universel direct pour 5 ans, il n'est rééligible qu'une fois”?. A quoi sert d'écrire des lois pour rien? En principe, une loi ne cesse de s'appliquer que par son abrogation.. Je me pose la question de savoir si Cissé Bacongo est un constitutionnaliste ou un anti constitutionnaliste?



Voilà , quelqu’un qui se vante d’avoir rénové ou peint la seule clôture de l’université Houphouet- Boigny avec plus de 128 milliards du contribuable ivoirien en toute impunité, alors que cependant, les étudiants et le peuple croupissent sous le poids de la misère endémique depuis 7ans. Tu accompagnes ton mentor dans votre politique de rattrapage ethnique.



La Côte d’Ivoire connaît une régression de son développement depuis l’irruption de Ouattara au sein de nos institutions, par exemple, la santé ne répond plus aux besoins des populations,

l’école est dans la rue, des médicaments contrefaits circulent dans le pays, les Ivoiriens assistent à des évasions spectaculaires des prisonniers , l’insécurité est partout etc...La Côte d’Ivoire souffre-t-elle de son hospitalité?



Et si Ado était devenu un véritable cauchemar pour notre Pays? .

Souvenez vous, en 2010 , Ado candidat exceptionnel , n'a demandé qu'un mandat de 5 ans.



Grâce à l'appel de bonne foi de celui qu'il appelle hypocritement cher aîné, il a obtenu un deuxième mandat en se prenant en pitié chaque fois.



C'est pourquoi il serait intelligent que le RDR pense à préparer un autre candidat autre que Ouattara afin d’éviter l’histoire de l’arroseur arrosé. Le peuple Ivoirien est prêt à braver vos armes pour le mettre hors d'État de nuire.

.



Notre pays n'a pas besoin de ça .

Depuis 99 , puis 2011 , non seulement tes discours agressifs détruisent l’unité nationale, mais remettent en questions les valeurs de paix, de dialogue et d’hospitalité d’Houphouét-Boigny.

.



A toi Cissé Bacongo!



Pourquoi oses-tu parler comme ça à notre Président celui même , par sa grandeur et son amour , vous avez occupé cette place que dans ton rêve le plus fou tu pourrais jamais obtenir?.

Cette ingratitude se voit dans ton propre camp en crachant sur Soro.

Saches une chose, quand on n'a pas encore traversé l'autre rive, on ne se moque pas de celui qui se noie.

Tu dis que tu manges avec notre président et qu'il a grossi.

C'est pourquoi le plus prestigieux et glorieux PDCI est en train de mettre ses militants en rang de bataille pour porter le président Bédié au pouvoir en 2020 pour vous servir également la même chose , c'est à dire faire grossir deux fois plus, ton Président et toi-même.

Donc où est le mal.?



Vous avez bien pris la place qu'occupait le PDCI jusqu'en 1999 non?

T'inquiètes Le Président Bédié est un homme de parole, ne perdons pas de vue que nous sommes un peuple de l'oralité donc il dit et il fait.

Comme vous avez donné une place de choix à votre principal allié , vous serez servi pareillement.

Vous avez craché sur les partis comme Le MFA du Président Anaky et autres qui en 2005 au bord de la Seine ont conclu cette alliance qui vous a permis d'être à cette place que vous ne voulez plus quitter.



C'est votre droit car un pouvoir ne se donne pas, mais sachez que le PDCI n'est pas créé pour accompagner Le RDR.



Donc c'est légitime et démocratique, que Le PDCI annonce la couleur car 2020 c'est maintenant.



Dans son discours à la nation , le Président Dramane Ouattara a dit que tout le monde peut se présenter comme si c'est lui qui détient la clef de permettre aux autres partis d'y aller. Soit.

Nous demandons tout simplement La transparence rien que La transparence et toute la transparence et vous verrez que vous êtes minoritaire dans ce pays à cause de votre Politique inique.

Nous demandons:



1/ La refonte de la liste électorale de fond en comble au vu et au su de tous.

2/ Le redecoupage terrirorial

3, Le désarmement de vos milices pour créer une armée républicaine

4/ la reconfection de la CEI.

Enfin sieur Bacongo allons seulement

Tu ne pourras plus insulter notre Présidente qui fait votre bonheur

Cette arrogance, on va plus tolérer.

Car tu n'as pas le monopole des injures.

À bon entendeur salut:



Nestor KOFFI

Membre du bureau politique du PDCI RDA.