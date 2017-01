CÔTE D'IVOIRE - Mouvement d’humeur : interpellation à Abidjan de 18 sapeurs-pompiers civils par la police

Quelque 18 sapeurs-pompiers civils de l’Office national de la protection civile (ONPC) ont été interpellés, lundi, à Abidjan lors des manifestations de revendications de meilleures conditions de vie et de travail, a appris APA de bonne source dans la capitale économique ivoirienne.



Ils étaient des centaines à se rendre devant les locaux de l’ONPC sis à Cocody Rivera 3. Selon un pompier civil interrogé sur place par APA, les revendications réelles sont ‘’l’amélioration de nos conditions de vie et de travail’’.

‘’Pour les 12 millions de FCFA (accordés aux 8500 volontaires à l’armée nouvelle) ça vient au second plan’’, a-t-il poursuivi, ajoutant que ‘’nous ne bénéficions pas de prime de risque, de feu depuis deux ans que nous travaillons et nous avons toujours un statut de stagiaire et nous n’avons aucune prime liées à notre métier. Nous voulons connaître notre statut réel’’.

‘’Nous sommes payés à 114 000 FCFA par mois et il nous faut les avantages liés à notre métier’’ a-t-il ajouté. Jointe au téléphone par APA, une source sécuritaire a confié qu’il s’agit ‘’d’ex-combattants mécontents qui réclament leur part du butin tout comme les soldats mutins qui avaient manifesté’’ début janvier.

‘’ Ils veulent avoir le statut de militaire ou para militaire. Ils ne veulent pas être pompiers civils parce que pour eux, militaire ou para militaire, ça leur donne la gratuité du logement, du transport. Enfin, ils veulent un rappel de prime des risques de 2015 et 2016’’ a expliqué la même source, indiquant que plusieurs démarches ont été menées pour les sensibiliser‘’, mais ‘’ils n’ont pas voulu entendre raison’’.

La période de titularisation est prévue en 2017 pour ces 1493 pompiers civils recrutés exceptionnellement en 2014. Un concours de recrutement ouvert à tous pour ce corps de sapeurs-pompiers civils est également prévu cette année.

Le Corps de sapeur-pompier civil est un nouveau corps qui a été créé en 2014 dans le cadre de la politique de réinsertion sociale des ex-combattants dont 1500 ont été formés et réinsérés à la fonction publique pour ce corps. En décembre 2014 cette première promotion a été recrutée et affectée en avril 2015.



APA