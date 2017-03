CÔTE D'IVOIRE - Mine d’or d’Ity : l’Etat ivoirien cède 30% de ses parts à Endeavour et à Didier Drogba

L’Etat ivoirien a cédé, mercredi, 30% de ses participations de la Société des mines d’or d’Ity au Groupe canadien Endeavour Mining Corporation et au Groupe de l’ex-international Didier Drogba qui contrôlent, désormais, respectivement, 80% et 10% du capital de la mine d’or d’Ity, à l'ouest du pays.



L’information a été donnée par le ministre de la communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, par ailleurs, porte-parole du gouvernement, au terme du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.



‘’Le Conseil des ministres a autorisé la cession des 30% détenus aujourd’hui par la SODEMI (Société pour le développement des mines) dans le capital de la Société des mines d’or d’Ity (SMI) à raison de 25% au Groupe Endeavour et 5% au Groupe Didier Drogba’’, a déclaré à la presse, le ministre Bruno Nabagné Koné.



La nouvelle répartition du capital de la SMI, selon lui, se présente comme suit. ‘’ Groupe Endeavour 80%, groupe Didier Drogba 10% et Etat Côte d’Ivoire 10%’’.



M. Koné a expliqué que cette opération permettra à la SMI de réaliser son plan d’investissement qui ‘’passe de 98 milliards FCFA à l’époque de la reprise de la Mancha à 200 milliards FCFA, cela par la construction d’une usine de production moderne d’une capacité de traitement de 3 millions de tonnes d’or par an’’, a-t-il indiqué.



A en croire le porte-parole du gouvernement, l’opération permettra à la SODEMI d’intensifier ses ‘’activités de recherche et de prospection engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement minier de notre pays’’.



APA