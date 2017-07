CÔTE D'IVOIRE - Michel Gbagbo lance une opération de collecte de fonds pour soutenir les prisonniers pro-Gbagbo

Michel Gbagbo, fils de l’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo détenu à la Haye par la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, jeudi, avoir initié depuis le 1er juillet une opération de collecte de fonds pour soutenir dans un élan de solidarité les prisonniers civils et militaires pro-Gbagbo estimés à 200 personnes dans 14 lieux de détention.



« Nous comptons à ce jour plus de deux cent prisonniers (civils et militaires) répartis dans quatorze lieux de détention officiellement connus (12 en Côte d’Ivoire et 2 à l’extérieur) », écrit Michel Gbagbo dans une note transmise à APA.



De son constat, «les conditions carcérales inhumaines exposent les détenus à des pathologies diverses (hypertension, diabète, cancer…). Nous notons une vingtaine dans une situation sanitaire délétère ».



«Ces mêmes conditions ont entraîné des cas de décès en prison et même en dehors», regrette l’Enseignant-chercheur qui a initié depuis le 1er juillet, et ce jusqu’au 20 août 2017, une opération de «fundsrising» (collecte de fonds) pour soutenir ces détenus.



«C’est pour cela que nous nous engageons sans cesse auprès des détenus pour leur libération. Et c’est pour cela que du 1er juillet au 20 août 2017, nous lançons une opération de fundsrising (collecte de fonds) » pour les soutenir, poursuit-il. « Nous voulons croire avec vous en une Côte d’Ivoire unie, prospère, démocratique et réconciliée avec tous ses fils », conclut Michel Gbagbo.



APA