CÔTE D'IVOIRE - Meeting du Rdr à San Pedro / Philippe Légré : «Ouattara n’a jamais dit qu’il allait donner le pouvoir à quelqu’un»

Le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation, de la logistique et de la sécurité du Rassemblement des républicains (Rdr), Philippe Légré, était le samedi 19 août 2017 à San-Pedro.Dans cette localité où il était accompagné du conseiller du premier ministre, Touré Souleymane, l’ex-ministre des Sports a animé, à la place ’’Ado’’ au quartier Bardot, un meeting de mobilisation des militants en vue de la tenue du 3ème congrès du parti les 09 et 10 septembre prochains, au Palais des sports à Abidjan-Treichville. L’émissaire du Rdr s’est, à cette occasion, prononcé sur certains sujets qui alimentent les débats politiques en Cote d’Ivoire, notamment les questions du parti unifié et de l’alternance entre son parti et le Pdci-Rda en 2020