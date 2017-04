CÔTE D'IVOIRE - Majorité ‘’absolue’’ pour le parti de Ouattara au Parlement après le retour de 30 députés indépendants (Bureau politique)

Le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) a désormais la majorité absolue à l’Assemblée nationale ivoirienne après le retour dans ce parti de 30 députés élus sous l’étiquette ‘’indépendants’’ lors des élections législatives de décembre 2016, révèle le communiqué final d’une réunion du Bureau politique de cette formation qui s’est tenue, jeudi, à son siège à Cocody-Abidjan, dans la capitale politique ivoirienne.



Selon le communiqué final, ‘’30 députés élus sous l’étiquette indépendants, ont tous renoncé à ce statut et rejoint le groupe parlementaire RDR, qui compte désormais 130 membres, donnant ainsi la majorité absolue à notre parti à l’Assemblée Nationale’’. L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire compte 255 sièges.



Cette réunion de haut niveau du RDR, présidée par son Secrétaire général par intérim Amadou Soumahoro, tenue en présence de la Grande chancelière de l’ordre national, Henriette Dagri Diabatéet du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a passé en revue ‘’l’actualité sociopolitique’’ du pays ainsi que ‘’la vie du parti’’.



A ce propos, le Bureau politique du RDR a noté avec ‘’satisfaction la participation active’’ de son parti à la campagne référendaire dans le cadre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) et s’est également‘’réjoui’’ pour le score obtenu par son parti lors des législatives dernières.



APA