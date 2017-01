CÔTE D'IVOIRE - MUTINERIES DES FORCES DE L’ORDRE : SORO GUILLAUME EST-IL DERRIÈRE?

L’Assemblée Nationale devra élire son président le lundi 9 janvier. Le président Alassane Ouattara a rencontre, jeudi dernier, à Daoukro, son “grand-frère” Bédié sous l’autorité duquel il dirige la Côte d’Ivoire. Au sortir de cette rencontre, le premier magistrat ivorien lui-même a annoncé que tout était bouclé et que l’on connaissait désormais les noms des ministres, des futurs présidents de l’Assemblée nationale et du sénat, et autres. Et cela entre dans la droite ligne de la toute récente constitution votée en octobre 2016. Or la bataille fait rage entre Alassane Ouattara d’une part et ses héritiers et ceux de Bédie. Tous sont engages dans une guerre de succession pour 2020. L’on annonce divers noms pour la vice-présidence, la primature, et pour la présidence du sénat : Daniel Kablan Duncan, Amadou Gon Coulibaly, Charles Diby et Ahoussou Jeannot. Il semble se dégager au sein du RHDP, un TOUT SAUF SORO GUILLAUME, actuel président de l’Assemblée nationale dont le poste est menacé. Or Soro est ex- leader de la rébellion qui a porte Alassane Ouattara au pouvoir. Alassane Ouattara himself veut neutraliser le trublion feru de Ferké pour positioner ses préférés. Au lendemain donc de la énième rencontre de Daoukro, les démobilisés et les militaires ivoiriens ont fait une mutinerie a Bouaké, Daloa, Korhogo… toutes des zones jadis sous contrôle de la rébellion alors dirigée par Soro Guillaume dont les surnoms reflètent une force innée redoutable de frappe, Tieni Gbanani, l’enfant terrible, ou encore Bogota. Alors les regards se tournent vers l’actuel président de l’assemblée Nationale qui suppliant pour que l’on ne lui arrache pas son “petit” poste avait declare il y a de cela quelques jours : “Nous avons tous intérêt a préserver la paix et la stabilité”. Alors deux question pour ce debat-ci.

1. Soro Guillaume est-il derriere les mutineries?

2. Si oui, Soro Guillaume n'a-t-il pas raison ?

Avec arguments essayons de débattre !



Gnaka Lagoké