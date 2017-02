CÔTE D'IVOIRE - MONHEVEAGATE : “PRÉSIDENT VOLEUR ! ADO VOLEUR !”

Qui l’eut cru ? Qui l’eut pensé? MonHeveaGate a connu un épisode bouleversant ce samedi 18 février 2017. En cette date symbole, les souscripteurs du secteur Agro-business, désabusés, se sentant trahis par l’État ivoirien ont entonne un de ces refrains biens connus chez nous. Qui en dit long sur leur état d’esprit, vis-à-vis du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara (ADO). Ils ont ose ! Ils ont clamé dans l’antre du pouvoir central : “President Voleur ! ADO Voleur ! ADO Voleur ! Président Voleur !” Quelle sentence ! Quelle sanction ! Quel secret ! Quel autre signe de désapprobation du régime !

C’etait au cours d’une manifestation pacifique à Abidjan contre les mesures unilatérales du régime ivoirien, qui a gelé les comptes des compagnies Agrobusiness, décidé de ne rembourser que quelques capitaux et non les Retours sur Investissements (RSI) des souscripteurs dont il n’a pas encore une liste exhaustive. Le peu de credibilite qui restait au regime s’est envole en fumee. ADO a rate toutes les opportunités de batir un nouveau contrat social, de creer un veritable mieux vivre, de forger une veritable reconciliation nationale et les conditions d’un veritable developpement durable !

Après sa supposée victoire dans les urnes parachevée par un triomphe des armes en 2011, ADO avait fait descendre une telle furie, fureur, et une terreur sur plusieurs couches de la population. Il croyait ainsi briser toute force de resistance afin de pouvoir gouverner en roue libre. Six ans après, il est entrain de decouvrir une loi politique ivoirienne par voie d’épreuve : “Les Ivoiriens sont attaches la liberté !”. Sa politique anti-sociale, ses promesses non réalisées, et ses mesures anti-justice ont progressivement rassemble les Ivoiriens qu’il avait tenté de diviser sur la base de l’ethnie et de la réligion.

Jour après jour, semaine après semaine, secteur après secteur, les Ivoiriens reconquierent leurs libertes confisquées, leur dignité perdue, leur droit à la survie. Et Alassane Ouattara l’apprend à ses dépens, lui qui n’a qu’une conception autocratique du pouvoir et de la politique. Comment expliquer au monde entier qu’il ne veut pas satisfaire aux revendications des souscripteurs du secteur Agrobusiness qui demandent le dégel des comptes des compagnies dudit secteur? Comment peut-il avoir de son côté l’opinion nationale, la justice immanente et transcendantale quand il a paye des milliards de francs CFA à ses soldats-rebelles-mutins, après que ces derniers aient exprimé bruyamment leur mauvaise humeur et qu’il (ADO) refusé de satisfaire aux revendications souscripteurs du secteur Agrobusiness, des planteurs de cacao, d’acajou, des fonctionnaires ? Qui lui donnerait raison ? Qui ? Qui comprendrait que malgré les imperfections du secteur Agrobusiness, des milliers d’Ivoiriens y trouvaient une bouffe d’oxygène dans un pays ou seuls les copains et les coquins ont le droit de s’enrichir? Qui donc ? Ainsi la morale et la justice divine ont détruit tout argumentaire aux zelateurs d’Alassane Dramane Ouattara qui voit se dérouler sous ses yeux la montée en puissance du spectre du soulèvement populaire. Il est devenu atone, aphone, muet, dans un mutisme de vaincu depuis la Maudite Mutinerie du 6 janvier 2017. Que peut-il dire? Toute parole de lui et de ses sbires devient ridicule, irritable, et empire son sort. Les propos du genre “Les mutineries endommagent l’image du pays et arretent le developpement.” Ah bon? De lui, qui a usé la violence en mode d’accession au pouvoir et en mode de gestion ! Ou encore “ L’État n’a pas les moyens de satisfaire aux revendications des fonctionnaires.” Il a trouvé les moyens de payer les primes des mutins, hier rebelles, et qui ont fait une guerre injuste contre les Ivoiriens qui ont tenu et soutenu le pays. Le regime d’ADO est frappé d’angoisse existentielle. Le compte à rebours a commencé. ADO s’arc-boute sur ses chefs de guerre réclamés par la Cour Pénale Internationale de Justice. Comme quoi, on ne peut vraiment pas cacher le soleil avec une main. O Gracieuse Justice Divine, quand tu t’y mets !!!!!



Gnaka Lagoké