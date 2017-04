CÔTE D'IVOIRE - Les sapeurs rendent hommage à leur Roi, Papa Wemba , un an après son décès

Les sapeurs ont défilé, lundi après-midi, dans le village d’Anoumabo (commune de Marcory, Sud d’Abidjan) pour rendre un hommage à leur « Mentor » , Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba dit Papa Wemba, décédé, il y a un an à Abidjan , a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Un costume extraordinaire raillé blanc noir .Une cravate noir sur une chemise blanche. Sur la tête, un chapeau rouge avec un entourage noir. Au poignet droit une montre avec un brassard rouge. Tel se présentait Ladji Ouattara dit le Cardinal Ekumani ami de Papa Wemba et principal initiateur de cet hommage ‘’vestimentaire’’.



A la tête de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes (SAPE), concept promu par le Roi de la Rumba, « le Cardinal » précise qu’il ne s’agit pas « de celui du Clergé catholique mais de la SAPE ».



Pour lui « c’est un grand moment, aujourd’hui parce que cela fait un an que Papa a tiré sa révérence ici .C’était tout à fait normal que la Côte d’Ivoire lui rende un vibrant hommage pour célébrer l’an un de cette mort ».



Il garde toujours un bon souvenir de son ami, Papa Wemba , le Roi de la Sape dont il entend perpétuer les œuvres. « Mon cœur était meurtri mais aujourd’hui çà va », confie-t-il à APA.

Selon Ekumani , « un artiste ne meurt jamais parceque ces œuvres sont là . Nous ses adeptes, ses fanatiques sommes là pour perpétuer son œuvre ».



Plusieurs Sapeurs vêtus de tenues diverses extraordinaires, extravagantes parfois ont défilé sur la nouvelle rue bitumée qui mène à la place baptisée auparavant ‘’Place Papa Wemba qui abrite le Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) où l’artiste s’est affaissé en plein concert, il y’a un an lors de la 9 ème édition.



Les prestations des stars Tiken Jah de Fakoly, Singuila, Salif Kéita , Black M sont attendues au FEMUA 10 qui s’ouvre mardi avec pour thème central « l’Afrique face aux défis du réchauffement climatique ».



APA