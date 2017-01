CÔTE D'IVOIRE - Les religieux à Ouattara : ‘’ que les retombées de la croissance profitent à tous’’

Mgr Alexis Touably Youlo, a souhaité, jeudi, à la cérémonie de présentation des vœux au chef de l’Etat, Alassane Ouattara, que ‘’les retombées de la croissance profitent à tous’’.



Le prélat qui s’exprimait au nom des confessions religieuses a relevé que ‘’la Côte d’Ivoire va monter toujours plus haut’’ mais, il a, cependant, souhaité que ‘’les retombées de cette élévation, cette croissance soit bénéfique à tous, car ce qui appartient à tous doit profiter à tous’’, s’est-il inspiré d’un texte biblique.

‘’ Il est dommage que dans un pays certains soient malades parce qu’ils ne mangent pas et que d’autres soient malades parce qu’ils mangent trop’’, a indiqué Mgr Touably selon qui ‘’la position d’un peuple normal c’est d’être debout pour avancer, ensemble, dans la paix’’.

La paix, a poursuivi le guide religieux, est un ‘’pagne que nous devons tisser tous avec chacun, son fils’’, a-t-il imagé pour inviter la classe politique à la ‘’tolérance’’ afin que ‘’forte de l’espérance promise à l’humanité, la Côte d’Ivoire passe la vitesse supérieure dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Sensible aux vœux des religieux, le chef de l’Etat leur a exprimé sa ‘’gratitude’’ pour les ‘’nombreuses’’ prières et bénédictions formulées à son endroit et pour la Côte d’Ivoire.



APA