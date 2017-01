CÔTE D'IVOIRE - Les évêques dénoncent un « climat délétère » et expriment leur inquiétude

Les évêques catholiques ivoiriens se disent "inquiets" face aux remous sociaux en Côte d'Ivoire, où les militaires ont récemment fait parler les armes et où la grève des fonctionnaires déclenchée le 9 janvier se durcit. Mercredi, ils ont dénoncé un "climat délétère qui risque de compromettre gravement tous les acquis enregistrés".« Nous, évêques catholiques de Côte d’Ivoire, marquons notre inquiétude devant les événements sociaux qui secouent notre pays : mécontentements des militaires, grèves des fonctionnaires et agents de l’État » a déploré l’épiscopat dans un communiqué publié mercredi 25 janvier.Les évêques déplorent également « un malaise social qui persiste au sein de la population (…) et de sentiments de frustration et de révolte qui habitent encore les cœurs de nombre d’Ivoiriens ».